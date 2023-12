Sklaverei in Horror-Fabrik: Fahrradteile-Gigant Shimano in der Kritik

Nach außen gab sich das Unternehmen seriös. Doch bei Kwang Li Industry setzte man offenbar auf moderne Sklaven. © PR

Ausbeutung und Sklaverei - in der Fahrradfabrik herrschen schockierende Zustände.

Das Unternehmen "Kwang Li Industry" aus Malaysia produziert Komponenten für Fahrradteile-Gigant Shimano - den wohl bekanntesten Hersteller von Gangschaltungen, Pedalen, Bremsen.

Nun enthüllt die Zeitung Telegraph aus Großbritannien, wie das Management von Kwang Li gezielt Gastarbeiter aus Nepal anheuerte und die Menschen gnadenlos ausbeutete. Dem Blatt liegen detaillierte Aussagen von ehemaligen und derzeitigen Angestellten der Horror-Fabrik vor. Der Shimano-Konzern hat inzwischen eine Untersuchung eingeleitet.

So sollen die Sklavenhalter vorgegangen sein: Im Oktober 2022 warb das Unternehmen 251 Nepalesen über eine Vermittlungsagentur an. Von freier Kost und Logis sowie fairen Löhnen war die Rede. Bei der Vertragsunterzeichnung im Zielland drängte das Kwang-Li-Management die Menschen jedoch, eine "Vermittlungsgebühr" in Höhe von umgerechnet knapp 2000 Euro zu akzeptieren.

Die Betroffenen hatten keine Wahl: Viele von ihnen nahmen hohe Kredite im Heimatland auf, um Kosten für Visa, Flugticket und medizinische Untersuchung begleichen zu können. Eine vorzeitige Heimkehr unmöglich.

Bei der Ankunft in der Fabrik wurden den Arbeitern dann sofort die Pässe abgenommen, die Menschen konnten das Land nicht mehr verlassen. Was folgte, war eine regelrechte Tortur: Die angepriesene Unterkunft entpuppte sich als Bruchbude, die Bezahlung weit unter Mindestlohn.

Wer nicht spurte, wurde von der Fabrik-Security geschlagen und schikaniert.