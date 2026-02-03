Sohn von Diktator Gaddafi: Saif al-Islam in Libyen getötet

Tripolis (Libyen) - In Libyen ist ein prominenter Sohn des früheren Langzeitmachthabers Muammar al-Gaddafi getötet worden. Saif al-Islam sei heute bei einer "verräterischen und feigen" Tat "ermordet" worden, teilte sein politisches Büro mit.

Saif al-Islam ist im Alter von 53 Jahren erschossen worden. © Ben Curtis/AP/dpa

Vier maskierte Männer hätten seine Residenz in der westlibyschen Stadt Sintan gestürmt und al-Islam dann getötet. Sein Team trauerte um al-Islam, der sein "Leben für die Hoffnung auf ein stabiles Libyen" geopfert habe. Verantwortlich seien "Handlanger des Regimes" in Libyen.

Auch al-Islams Anwalt bestätigte im libyschen Fernsehen, dass der Gaddafi-Sohn getötet worden sei. Der Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete unter Berufung auf das Umfeld der Gaddafi-Familie, dass der 53-Jährige im Garten seiner Residenz in Sintan erschossen worden sei.

Spekuliert wurde, ob Milizen mit Nähe zur Regierung von Abdel Hamid Dbaiba in Tripolis hinter der Tat stecken könnten. Eine Miliz mit Verbindungen zum Verteidigungsministerium in Tripolis wies Darstellungen als falsch zurück, nach denen sie an der Tötung beteiligt gewesen sei.

Al-Islam soll Vorbereitungen getroffen haben für eine Rückkehr in die Politik, was eine mögliche Bedrohung für Dbaiba und dessen Verbündete dargestellt hätte.

Saif al-Islam war der zweitälteste Sohn Muammar al-Gaddafis, der in dem nordafrikanischen Land mehr als vier Jahrzehnte herrschte, und eine der einflussreichsten Figuren in Libyen.