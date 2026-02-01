Nach Chaos-Sturm "Kristin": Männer sterben bei Dach-Arbeiten
Lissabon (Portugal) - Nach dem heftigen Sturm "Kristin" in Portugal sind zwei Männer bei Dach-Reparaturarbeiten gestorben.
In der Kleinstadt Batalha im Zentrum des Landes starb ein 73-Jähriger, der vom Dach stürzte, als er Ziegel ersetzen wollte, wie lokale Behörden am Samstag mitteilten. Ein zweiter Mann starb nach einem Sturz bei Reparaturarbeiten im nahegelegenen Alcobaca, erklärte der Bürgermeister der Kleinstadt. Er rief die Menschen zu erhöhter Vorsicht auf.
Am Samstag warnten die Behörden zudem vor neuem Starkregen und Überschwemmungen. Wegen der erwarteten heftigen Regenfälle sprach der Wetterdienst Ipma für das gesamte portugiesische Festland eine Unwetterwarnung bis Montag aus.
Laut der neuen Unwetterwarnung des Wetterdienstes drohen Überschwemmungen, weil die Böden nach den Unwettern der vergangenen Tage schon vollständig mit Wasser gesättigt sind und Flüsse bereits viel Wasser führen.
Der portugiesische Zivilschutz warnte auch vor Sturzfluten, Erdrutschen und Steinschlägen. Den Menschen wurde geraten, lose Gegenstände zu sichern, gefährdete Küsten- und Flussgebiete zu meiden und beim Autofahren vorsichtig zu sein.
"Kristin" hinterließ Chaos und Zerstörung
Tausende Haushalte noch immer ohne Strom
Im Zentrum des Landes waren infolge des Sturms "Kristin" nach Angaben des Energieversorgers E-Redes am Samstagnachmittag immer noch fast 200.000 Haushalte ohne Strom.
Der Sturm in der Nacht zum Mittwoch durch Zentral- und Nordportugal gezogen. Fünf Menschen waren in den Unwettern ums Leben gekommen.
Titelfoto: JEROME PIN / AFP