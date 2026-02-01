Nach Chaos-Sturm "Kristin": Männer sterben bei Dach-Arbeiten

Lissabon (Portugal) - Nach dem heftigen Sturm "Kristin" in Portugal sind zwei Männer bei Dach-Reparaturarbeiten gestorben.

Der Sturm sorgte für enorme Schäden vielerorts. © JEROME PIN / AFP

In der Kleinstadt Batalha im Zentrum des Landes starb ein 73-Jähriger, der vom Dach stürzte, als er Ziegel ersetzen wollte, wie lokale Behörden am Samstag mitteilten. Ein zweiter Mann starb nach einem Sturz bei Reparaturarbeiten im nahegelegenen Alcobaca, erklärte der Bürgermeister der Kleinstadt. Er rief die Menschen zu erhöhter Vorsicht auf.

Am Samstag warnten die Behörden zudem vor neuem Starkregen und Überschwemmungen. Wegen der erwarteten heftigen Regenfälle sprach der Wetterdienst Ipma für das gesamte portugiesische Festland eine Unwetterwarnung bis Montag aus.

Laut der neuen Unwetterwarnung des Wetterdienstes drohen Überschwemmungen, weil die Böden nach den Unwettern der vergangenen Tage schon vollständig mit Wasser gesättigt sind und Flüsse bereits viel Wasser führen.

Der portugiesische Zivilschutz warnte auch vor Sturzfluten, Erdrutschen und Steinschlägen. Den Menschen wurde geraten, lose Gegenstände zu sichern, gefährdete Küsten- und Flussgebiete zu meiden und beim Autofahren vorsichtig zu sein.