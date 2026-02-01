Influencerin (†26) tot in Wohnung gefunden: Polizei ermittelt nicht mehr

Süd-Jakarta (Indonesien) - Nach dem Tod der indonesischen Influencerin Lula Lahfah hat die Polizei die Ermittlungen eingestellt. Ihre Familie hat eine Autopsie abgelehnt.

Lula Lahfah (†26) verstarb vor wenigen Tagen. © Instagram/lulalahfah

Laut Berichten, wie etwa von CNN Indonesia, erklärte der Leiter der Kriminalpolizei von Süd-Jakarta am Freitag (Ortszeit), dass keine Hinweise auf ein Verbrechen vorliegen würden.

Man habe mit diversen Zeugen gesprochen sowie Beweismittel gesichert. An Lahfahs Körper habe man keine Anzeichen von Gewalt gefunden. Die Todesursache der Influencerin habe man damit jedoch nicht endgültig feststellen können, da Angehörige sich gegen eine Autopsie entschieden haben.

Lula Lahfah wurde am Freitag, dem 23. Januar leblos in ihrer Wohnung gefunden.