Der wohl älteste Mensch der Welt ist tot! Dieses Alter hat Maria erreicht

Laut Gerontology Research Group , einer internationalen Vereinigung für Altersforschung, starb Morera am gestrigen Montag im spanischen Ort Olot (Katalonien) und wurde damit 117 Jahre und 168 Tage alt.

Angehörige zitierten sie mit den Worten: "Der Tod wird mich erschöpft vorfinden, weil ich so lange gelebt habe, aber ich möchte, dass er mich schlafend, frei und zufrieden vorfindet."

Wie ihre Familie am heutigen Dienstag auf X mitteilte, sei die 117-Jährige gestorben, wie sie es sich gewünscht hatte: "im Schlaf, friedlich und ohne Schmerzen", hieß es.

Maria Branyas Morera wurde am 4. März 1907 in San Francisco (Kalifornien) geboren. 1915 wanderte ihre Familie nach Spanien aus. Sie hinterlässt zwei Kinder, elf Enkelkinder sowie weitere Urenkel. Nach ihrem Tod wird laut Forschern neue älteste lebende Person der Welt die 116-jährige Tomiko Itooka (geboren am 23. Mai 1908) aus Japan.