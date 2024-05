Deutsches Ehepaar in Spanien vermisst - dann findet ein Hund einen Arm!

Jijona - Ein Hund entdeckt im spanischen Jijona (Alicante) einen abgetrennten Arm im Gebüsch. Zeitgleich wird ein deutsches Ehepaar in der Region vermisst. Gehört der Arm womöglich der Frau? Aber wo ist dann der Rest ihres Körpers - und wo ihr Ehemann?

Die deutschen Touristen mieteten in dem Städtchen Jijona einen Mietwagen. Dann verlor sich ihre Spur. (Symbolbild) © 123rf/amoklv

Es klingt wie ein wahrer Urlaubshorror: Ein deutsches Ehepaar fährt im April in den Südosten Spaniens, mietet sich ein Auto und will ein paar schöne Tage im 7000-Seelen-Ort Jijona verbringen. Doch dann verschwinden beide plötzlich, ohne eine Nachricht an ihre Angehörigen.

Ihren Mietwagen hatte das Paar zuvor in der spanischen Stadt Jijona geparkt, wie die Zeitung El Mundo berichtete. Dort steht es nach wie vor, jedoch ohne eine Spur von den zwei Deutschen.

Ende April dann der Schock: Ein Hund, der auf den Feldern in der ländlichen Region umherstreifte, kam mit einem menschlichen Arm im Maul zu seinem Besitzer zurück. Entsetzt alarmiert dieser die spanische Polizei, die Guardia Civil.

Die Beamten starteten sofort eine Suche nach der Leiche. Geleitet durch die Einheit für Organisierte Kriminalität wurde mit mehreren Teams, zahlreichen Drohnen und Spürhunden tagelang gesucht. Doch ohne Erfolg.

Erst jetzt veröffentlichte die Polizei die Vermutung, dass es sich bei dem Arm um einen Körperteil der verschwundenen Deutschen handeln könnte. Jedoch ist dies nicht die einzige Theorie der Beamten.