Diese obszönen Souvenirs sollen bald in Barcelona verboten sein

Anstößige Andenken sollen bald aus den Souvenirläden in Barcelona verschwinden. © IMAGO/ZUMA Wire/Paco Freire

Der Stadtrat der populären Destination plant ein Verkaufsverbot für Penis-Souvenirs und Ähnliches.

"Penisse oder T-Shirts mit sexistischen und homophoben Botschaften spiegeln nicht die Werte der katalanischen Hauptstadt wider", äußert sich das Ratsmitglied Jordi Coronas, wie "The Independent" berichtet. Vielmehr würden diese ein negatives Bild von der Stadt am Mittelmeer vermitteln.

Deshalb kämpfe der Rat für ein Verbot und fordere regulatorische Änderungen, "um das Image der Stadt und ihre Wirtschaft zu verbessern."

Schon im Jahr 2018 hatte man neue Regelungen für die Souvenirläden in Barcelona getroffen. So wurden diese in touristischen Hotspots, wie in der Gegend um die Sagrada Família, Sant Antoni und Park Güell beschränkt oder verboten. Damit hoffte man, gleichermaßen auf die Bedürfnisse der Einheimischen und Reisenden einzugehen.