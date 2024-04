Drama während der Fahrt: Kleinkind (2) stürzt aus Autofenster!

Katalonien (Spanien) - Es sind schockierende Bilder, die derzeit im Netz für Aufregung sorgen: In Spanien ist ein kleines Mädchen während der Autofahrt aus dem Fenster gefallen.

In Spanien ist eine Zweijährige während der Fahrt aus einem Autofenster gestürzt. (Symbolbild) © Unsplash/kellysikkema

Erst ragt ihr Oberkörper aus dem Autofenster, dann geht plötzlich alles ganz schnell: Die Zweijährige stürzt kopfüber aus dem fahrenden Auto, überschlägt sich in der Luft und klatscht unsanft auf den Asphalt, während der Wagen ihrer Eltern weiterfährt.

So passiert in der spanischen Gemeinde Bellver de Cerdanya im Norden Kataloniens, wo ein Zeuge den schockierenden Vorfall in dem vor ihm fahrenden Auto gefilmt hatte.

Um auf das verantwortungslose Verhalten und die damit verbundenen Gefahren aufmerksam zu machen, teilte die örtliche Polizei den erschreckenden Clip später bei X (ehemals Twitter), wo das Video für entsetzte Reaktionen sorgte.

Verantwortlich für den dramatischen Unfall soll die Mutter des kleinen Mädchens sein, die ihre gerade mal zwei Jahre alte Tochter offenbar nicht angeschnallt hatte und zuließ, dass die Kleine sich während der Fahrt mit ihrem gesamten Körper aus dem Fenster lehnte.

Wie die spanische Zeitung El Mundo berichtete, kümmerten sich sofort alarmierte Rettungskräfte umgehend um das Kind, das am Ende mit dem Schrecken davonkam: Die Zweijährige zog sich bei dem Sturz zum Glück keine schwerwiegenden Verletzungen zu.