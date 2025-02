Im Rollator versteckt: Gangster-Oma dealt mit kiloweise Drogen

Die Beamten konnten bei ihren Hausdurchsuchungen verschiedenste Substanzen sicherstellen. Darunter auch einige Schmerzmittel. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die spanische Zeitung Cantabria Diario berichtet, konnten Ermittler die Gangster-Oma am 21. Januar dieses Jahres festnehmen.

Die ältere Dame war jedoch nicht nur daran interessiert, ihre Rente aufzubessern. Sie war Teil einer neunköpfigen Drogen-Bande, die illegale Substanzen an öffentlichen Orten wie Bars oder Supermärkten verkaufte und sogar einige Dosen ins nahe gelegene Gefängnis "El Dueso" schleuste.

Im Rahmen der sogenannten "GADUS-Operation" (zu Deutsch: "Dorsch-Operation") machten es sich die Beamten zur Aufgabe, die örtliche Drogen-Bande dingfest zu machen. Am 21. Januar gab es schließlich sechs Durchsuchungen in Privathäusern, zwei in Garagen und eine in einem Restaurant.

Insgesamt fanden die Ermittler ganze 6,5 Kilogramm Betäubungsmittel, davon über 1,8 Kilogramm Speed, knapp 1,5 Kilogramm Kokain, über 2 Kilogramm Haschisch und Haschischöl und 1,2 Kilogramm Marihuana.