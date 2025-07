Kein Platz für Tote: Kleinstadt erlässt kurioses Sterbeverbot

Lanjarón (Spanien) - In einer spanischen Kleinstadt wurde das Sterben verboten!

Alles in Kürze

Rubio soll angeordnet haben, dass die Menschen in Lanjarón "auf ihre Gesundheit achten müssen, damit sie nicht sterben".

Diese ungewöhnliche Regel wurde bereits 1999 von dem damaligen Bürgermeister José Rubio ins Leben gerufen, um der Überfüllung des örtlichen Friedhofs in Lanjarón entgegenzuwirken, wie die " Deseret News " berichtet.

Lanjarón ist nicht der einzige Ort, an dem das Sterben verboten wurde.

Laut "Daily Mail" wurde im französischen Dorf Sarpourenx im Jahr 2008 beschlossen, dass die Einwohner nur dann im Ort sterben dürfen, wenn sie dort einen Grabplatz besitzen.

Auch in dem süditalienischen Dorf Sellia soll der Bürgermeister laut "The Guardian" im Jahr 2015 verboten haben, in der Gemeinde krank zu werden oder zu sterben, mit dem Ziel, dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken.