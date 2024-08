Küstenwache jagt Migrantenboot und stoppt es unsanft

Der Vorfall sorgt derzeit in Spanien für Gesprächsstoff. © Montage: X/@ymouled

Am Sonntag steuerten vier Marokkaner in einem Motorboot Spanien an. Boote der Küstenwache nahmen die Verfolgung auf.

Der Zwischenfall am Strand von Horcas Coloradas (bei Melilla) wurde auf Video festgehalten. Darauf ist zu sehen, wie mindestens zwei Speedboote der spanischen Küstenwache das Migrantenboot übers Wasser jagen, es versuchen, abzudrängen. Doch der Bootsführer denkt nicht daran, aufzugeben, mit waghalsigen Manövern versucht er die wesentlich schnelleren Verfolger abzuschütteln.

Dann fährt das spanische Boot auf das kleinere Motorboot auf, rutscht mit dem Kiel darüber. Mindestens eine Person wird in der Folge ins Wasser geschleudert.

Prangerten Flüchtlingshelfer der Organisation AMDH zunächst an, dass eine Person beim Unglück verstorben sei, gaben die Behörden später Entwarnung: Niemand wurde verletzt, hieß es vom spanischen Innenministerium.