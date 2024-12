Polizei verhindert Terroranschlag auf Kirche!

Kurz vor Weihnachten hat die spanische Polizei vier Tatverdächtige festgenommen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Insgesamt vier Marokkaner im Alter zwischen 14 und 17 Jahren wurden am 19. Dezember im Rahmen einer Razzia in der Stadt Elche festgenommen, wie das Magazin Información am Dienstag berichtete.

Einer der Tatverdächtigen wurde dem Bericht zufolge während der Unterrichtszeit an seiner Schule von den Einsatzkräften gestellt.

Der vierköpfigen Gruppe wird vorgeworfen, einen islamistischen Anschlag auf ein religiöses Gebäude geplant zu haben.

Im Zuge der Hausdurchsuchungen hätten die Ermittler unter anderem Zeichnungen gefunden, die auf die Kirche der Stadt, die "Basílica de Santa Maria", hinweisen würden.