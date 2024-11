Schwere Überschwemmungen in Spanien: Auch Barça-Star von Flut betroffen

Barcelona (Spanien) - Bereits seit Tagen bestimmen Unwetter die Küstenregionen Spaniens . Immer wieder kommt es zu schweren Überschwemmungen , ganze Gebiete liegen in Trümmern. Nun scheint es auch das Haus von Barça-Star Robert Lewandowski (36) und seiner Frau Anna Lewandowska (36) getroffen zu haben.

Auch das Haus von Robert Lewandowski (36) scheint vom Unwetter betroffen zu sein. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/annalewandowska (2)

In ihrer Instagram-Story teilte die Spielerfrau am heutigen Montag ein Video einer offenbar vollgelaufenen Garage. Dazu hält sie ihren Fuß in das Wasser, während im Hintergrund Kinderstimmen zu hören sind.

Zudem zeigt sie das Ausmaß der Wassermassen vor dem Haus der Familie.

Auf zwei weiteren Videos, die sie auf der Social-Media-Plattform teilte, sehen ihre Follower einen dunkelgrauen Himmel, sich im Wind biegende Palmen sowie Autos, die sich durch vollgelaufene Straßen kämpfen. Es herrscht das reinste Chaos.

Das Paar wohnt in einem kleinen Städtchen namens Castelldefels, etwa 20 Kilometer von der Millionenmetropole Barcelona entfernt.