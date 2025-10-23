Stuhl-Gang gestoppt: Polizei beendet kuriose Diebstahlserie

Madrid (Spanien) – In Spanien sorgt eine ungewöhnliche Diebstahlserie für Aufsehen: Innerhalb weniger Wochen verschwanden mehr als tausend Stühle aus Restaurants und Bars in Madrid und einer naheliegenden Gemeinde.

Von mindestens 18 Restaurant- und Barterrassen waren plötzlich Stühle verschwunden. (Symbolfoto) © GABRIEL BOUYS / AFP

Angaben der spanischen Polizei zufolge, wurden sieben Personen festgenommen. Sie stehen unter Verdacht insgesamt 1110 Stühle aus Restaurants und Bars gestohlen zu haben, wie Euro News berichtet.

Die Diebstähle sollen sich innerhalb von nur zwei Monaten zugetragen haben. Das Diebesgut – mit einem geschätzten Wert von 60.000 Euro – wurde später in Spanien, Marokko und Rumänien weiterverkauft.

Die kriminelle Bande, bestehend aus sechs Männern und einer Frau, soll in mindestens 18 Lokalen zugeschlagen haben.