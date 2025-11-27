Chaos im Urlaubsflieger: MMA-Profi prügelt auf Polizisten ein
Gran Canaria (Spanien) - Ein Ryanair-Flug von Gran Canaria nach Irland ist kurz vor dem Start völlig aus dem Ruder gelaufen. Die bekannte Kampfsportlerin Sinead Kavanagh (39) geriet laut Medienberichten in Rage, sodass zwei Beamte der Guardia Civil anrücken mussten. Doch der Einsatz lief anders als erwartet.
Sobald die Polizistin und der Polizist im Flugzeug erschienen, wurde die Irin noch aggressiver und schlug auf die Ordnungskräfte ein, wie The Sun berichtet.
Erst nach größeren Mühen gelang es, sie zu überwältigen und aus dem Flugzeug zu bringen. Nach der Festnahme verbrachte sie die Nacht in einer Arrestzelle am Flughafen.
Inzwischen ist sie zwar wieder auf freiem Fuß, doch die Ermittlungen laufen. Der Vorwurf lautet Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt.
Kavanagh stammt aus Inchicore bei Dublin, wurde fünfmal nationale Amateur-Boxmeisterin und ist mittlerweile eine bekannte MMA-Athletin.
Der Fall sorgte zudem für Debatten: Die Guardia-Civil-Gewerkschaft AUGC kritisiert, dass die Beamten ohne geeignete Ausrüstung, wie beispielsweise Taser, gegen einen Profi im Nahkampf antreten mussten.
Titelfoto: Montage: IMAGO / Inpho Photography, Screenshot/X/AUGC_Comunica