Chaos im Urlaubsflieger: MMA-Profi prügelt auf Polizisten ein

Gran Canaria (Spanien) - Ein Ryanair-Flug von Gran Canaria nach Irland ist kurz vor dem Start völlig aus dem Ruder gelaufen. Die bekannte Kampfsportlerin Sinead Kavanagh (39) geriet laut Medienberichten in Rage, sodass zwei Beamte der Guardia Civil anrücken mussten. Doch der Einsatz lief anders als erwartet.

Normalerweise prügelt die Kampfsportlerin im Cage auf ihre Gegnerinnen ein - diesmal waren zwei Polizisten die Leidtragenden. © IMAGO / Inpho Photography

Sobald die Polizistin und der Polizist im Flugzeug erschienen, wurde die Irin noch aggressiver und schlug auf die Ordnungskräfte ein, wie The Sun berichtet.

Erst nach größeren Mühen gelang es, sie zu überwältigen und aus dem Flugzeug zu bringen. Nach der Festnahme verbrachte sie die Nacht in einer Arrestzelle am Flughafen.

Inzwischen ist sie zwar wieder auf freiem Fuß, doch die Ermittlungen laufen. Der Vorwurf lautet Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt.



Kavanagh stammt aus Inchicore bei Dublin, wurde fünfmal nationale Amateur-Boxmeisterin und ist mittlerweile eine bekannte MMA-Athletin.

