Ins Meer gerissen: Tote und Verletzte nach Riesenwellen auf Urlaubsinsel

Santa Cruz de Tenerife (Spanien) - Auf der Kanaren-Insel Teneriffa ist nach heftigem Wellengang am Samstag eine Frau verstorben und 15 Menschen sind verletzt worden! Ein Mann trieb zudem leblos im Meer, ein Anderer überlebte einen Sturz in die Fluten nicht.

Der Rettungsdienst auf der Kanaren-Insel Teneriffa. Mehrere Menschen musste per Hubschrauber in Krankenhäuser geflogen werden. © 112 Canarias/dpa

Laut Behörden musste der Rettungsdienst zunächst am Vormittag am Strand Roque de Las Bodegas im Nordosten (Region Taganana) sechs verletzte Personen versorgen, nachdem sie eine Riesenwelle ins Meer gezogen hatte.

Drei Männer und zwei Frauen erlitten leichte Verletzungen, etwa am Kopf. Eine Frau kam mit mittelschweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Nach Medienberichten, wie etwa der spanischen Tageszeitung El País, soll es sich bei den Verletzten um französische Touristen gehandelt haben. Sie hätten Warnbojen ignoriert, hieß es.

Am Nachmittag kam es am Pier Puerto de la Cruz zur tödlichen Tragödie! Hier wurden zehn Menschen nach Wellengang ins Meer gerissen. Die örtliche Polizei und Anwesende zogen die Menschen aus dem Wasser. Eine Frau verstarb nach Herzstillstand sowie erfolgloser Reanimation.

Neun Menschen erlitten Verletzungen, drei von ihnen kamen in ernstem Zustand ins Krankenhaus.