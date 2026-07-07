Tragödie in Urlaubsort: Norwegerin stirbt nach WM-Sieg ihrer Mannschaft

Marbella (Spanien) - Die Norwegerin Nikoline (†17) lebte den Traum vieler Teenager und machte gemeinsam mit Freunden Urlaub ohne Eltern. Der traumhafte Trip im spanischen Marbella entwickelte sich aber schnell zu einem Albtraum.

Für die erst 17 Jahre alte Norwegerin Nikoline endete der Traumurlaub in Marbella mit dem Tod. (Symbolbild) © JORGE GUERRERO / AFP

Die 17-Jährige schaute am vergangenen Sonntag gemeinsam mit ihren Freunden in einer Bar an der Costa del Sol das WM-Spiel zwischen ihrem Heimatland und Brasilien.

Laut einem Bericht der britischen "Sun" beschloss die Freundesgruppe, angezündet vom Sieg der Norweger, nach dem Spiel in einen Club zu gehen, um dort das Weiterkommen ihrer Mannschaft zu zelebrieren.

Zwischen 3 und 4 Uhr soll Nikoline gemeinsam mit einer Freundin auf die Clubtoilette gegangen sein. Dies war das letzte Mal, dass die 17-Jährige lebend gesehen wurde. Als Nikolines Mutter am nächsten Morgen keine Antwort auf ihre Nachrichten erhielt, veröffentlichte sie auf Facebook eine Vermisstenanzeige und alarmierte die Polizei.

Letztere machte eine bedrückende Entdeckung. Auf einer Autobahn in der Nähe von Marbella fanden Ermittler die sterblichen Überreste der 17-Jährigen.