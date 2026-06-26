Mann geht im Urlaub auf 13-Jährige los und löst Massenschlägerei aus - der Grund entsetzt
Santa Susanna (Spanien) - Ihm ist wohl die Hitze zu Kopf gestiegen: Ein Mann hat im Spanien-Urlaub auf eine 13-Jährige eingeprügelt, weil sie sich versehentlich auf eine Sonnenliege gelegt hatte, die bereits belegt war.
Wie "The Sun" berichtet, trug sich der unfassbare Vorfall in einem Familien-Resort im spanischen Santa Susanna zu. Videoaufnahmen, die im Netz kursieren, hielten die aus dem Ruder gelaufene Situation fest.
Bilder zeigen, wie mehrere Menschen in einer Rangelei zwischen Sonnenliegen involviert sind, während ein Mann seine Fäuste auf ein Mädchen in einem grünen Bikini hinab regnen lässt. Übertönt wird das Ganze von lautstarkem Geschrei der Urlauber.
Auslöser der Prügelei soll eine 13-Jährige gewesen sein, die es sich unwissentlich auf einer Sonnenliege bequem gemacht hatte, die bereits von einem örtlichen Clan-Mitglied und dessen Familie belegt gewesen war.
Doch statt das Mädchen freundlich darauf hinzuweisen, schlug der Mann einfach auf sie ein. Mehrfach soll er ihr "Geh von meiner Sonnenliege runter!" entgegengeschrien haben.
Mann bricht 13-Jähriger bei Prügelei die Nase
Andere Urlauber hätten versucht, dazwischenzugehen und das Mädchen zu beschützen, daraufhin hätten sich auch die Freunde des aggressiven Mannes verpflichtet gefühlt, in die Auseinandersetzung einzusteigen.
Laut "The Sun" hätten die Hotelangestellten zu viel Angst gehabt, um in die Schlägerei einzugreifen, schließlich wurde die Polizei alarmiert. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen blutüberströmt und mit gebrochener Nase ins Krankenhaus. Sie und ihre Familie wurden später in einem anderen Hotel untergebracht.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/olegd / Screenshot/X/Kingseth999