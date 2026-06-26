Mann geht im Urlaub auf 13-Jährige los und löst Massenschlägerei aus - der Grund entsetzt

Santa Susanna (Spanien) - Ihm ist wohl die Hitze zu Kopf gestiegen: Ein Mann hat im Spanien-Urlaub auf eine 13-Jährige eingeprügelt, weil sie sich versehentlich auf eine Sonnenliege gelegt hatte, die bereits belegt war.

Eine 13-Jährige wurde von einem Mann verprügelt, weil sie sich versehentlich auf seine Sonnenliege gelegt hatte. © Bildmontage: 123rf/olegd / Screenshot/X/Kingseth999

Wie "The Sun" berichtet, trug sich der unfassbare Vorfall in einem Familien-Resort im spanischen Santa Susanna zu. Videoaufnahmen, die im Netz kursieren, hielten die aus dem Ruder gelaufene Situation fest.

Bilder zeigen, wie mehrere Menschen in einer Rangelei zwischen Sonnenliegen involviert sind, während ein Mann seine Fäuste auf ein Mädchen in einem grünen Bikini hinab regnen lässt. Übertönt wird das Ganze von lautstarkem Geschrei der Urlauber.

Auslöser der Prügelei soll eine 13-Jährige gewesen sein, die es sich unwissentlich auf einer Sonnenliege bequem gemacht hatte, die bereits von einem örtlichen Clan-Mitglied und dessen Familie belegt gewesen war.

Doch statt das Mädchen freundlich darauf hinzuweisen, schlug der Mann einfach auf sie ein. Mehrfach soll er ihr "Geh von meiner Sonnenliege runter!" entgegengeschrien haben.