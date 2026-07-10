Verheerender Waldbrand in Spanien: Mindestens zwölf Menschen sterben, mehrere Orte evakuiert

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In der spanischen Region Andalusien sind bei einem verheerenden Waldbrand zwölf Menschen ums Leben gekommen.

Von Gaby Maria Mahlberg, Emilio Rappold

Madrid (Spanien) - Bei einem Waldbrand im Süden Spaniens sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Notdienst der Region Andalusien in der Nacht auf der Plattform X mit. Einige der Opfer wurden demnach in Fahrzeugen aufgefunden. 

Ein verheerender Waldbrand in Andalusien kostete mindestens zwölf Menschen das Leben.
Ein verheerender Waldbrand in Andalusien kostete mindestens zwölf Menschen das Leben.  © Eduardo Sanz/Europa Press/dpa

Der Brand war am Nachmittag in der rund 300 Kilometer nordöstlich von Málaga gelegenen Gemeinde Los Gallardos in der Provinz Almería ausgebrochen, wie die Regionalregierung mitteilte.

Der regionale Gesundheitsminister Antonio Sanz sprach von einer "beispiellosen Tragödie" - es sei der Waldbrand "mit den bislang schwersten Folgen" in Andalusien.

"Der Schmerz ist unermesslich. Andalusien trauert, und unser Herz ist bei Almería und allen Betroffenen."

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Nach Angaben des Ministers sind derzeit rund 150 Feuerwehrleute mit fünf Löschfahrzeugen sowie weitere Rettungskräfte in Los Gallardos im Einsatz. Die Bewohner mehrerer Ortschaften seien vorsorglich in Sicherheit gebracht worden.

Feuerwehrkräfte halfen bei der Evakuierung mehrerer Ortschaften.
Feuerwehrkräfte halfen bei der Evakuierung mehrerer Ortschaften.  © Xuan Cueto/EUROPA PRESS/dpa
Löschhubschrauber versuchen, die Flammen einzudämmen.
Löschhubschrauber versuchen, die Flammen einzudämmen.  © María José López/Europa Press/dpa

Ministerpräsident Sánchez zeigt sich bestürzt

Auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez (54) brachte auf der Plattform X seine "große Trauer und Bestürzung angesichts der schrecklichen Folgen des Brandes" zum Ausdruck. 

In Spanien wütet derzeit eine ganze Reihe von Waldbränden. Seit Jahresbeginn haben dort großflächige Feuer bereits mehr als 50.000 Hektar Land zerstört, wie Daten des Waldbrand-Informationssystems der Europäischen Kommission (EFFIS) zeigen.

Titelfoto: Bildmontage: Xuan Cueto/EUROPA PRESS/dpa /Eduardo Sanz/EUROPA PRESS/dpa

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