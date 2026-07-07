Tschechen-Gericht schmettert Beschwerde ab: Neonazi Liebich wird nach Deutschland ausgeliefert

Prag/Chemnitz - Jetzt steht es fest: Die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich (55) wird nach Deutschland ausgeliefert.

Die Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich (55) wird nach Deutschland ausgeliefert. © Hendrik Schmidt/dpa

Genau das wollte Liebich eigentlich verhindern. Sie hatte deshalb beim Oberlandesgericht in Prag Beschwerde gegen die Auslieferung eingereicht.

Doch das Gericht schmetterte dies ab! Das teilte eine Gerichtssprecherin mit, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.



Heißt: Vom Horror-Knast in Pilsen, wo Liebich aktuell einsitzt, geht's wohl in den kommenden Tagen nach Deutschland.