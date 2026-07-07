Tschechen-Gericht schmettert Beschwerde ab: Neonazi Liebich wird nach Deutschland ausgeliefert
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Prag/Chemnitz - Jetzt steht es fest: Die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich (55) wird nach Deutschland ausgeliefert.
Genau das wollte Liebich eigentlich verhindern. Sie hatte deshalb beim Oberlandesgericht in Prag Beschwerde gegen die Auslieferung eingereicht.
Doch das Gericht schmetterte dies ab! Das teilte eine Gerichtssprecherin mit, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.
Heißt: Vom Horror-Knast in Pilsen, wo Liebich aktuell einsitzt, geht's wohl in den kommenden Tagen nach Deutschland.
Geplant ist, dass die Rechtsextremistin zunächst in den Chemnitzer Frauenknast gebracht wird. Dort sollte sie ursprünglich ihre Haft antreten.
Gleich mehr dazu auf TAG24.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa