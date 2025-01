"Wenn wir zusammenhalten, können sie uns nicht stoppen!" Illegales Techno-Festival sorgt für Wirbel

Madrid - In Spanien steigt momentan die Makro-Rave-Party, ein großes, unangemeldetes Techno-Festival. Doch nicht alle erfreuen sich an den Klängen der Bässe.

Tausende feiern in Spanien seit Silvester eine Rave-Party, die nicht angemeldet wurde - und die nicht nur deshalb für Ärger sorgt.

Am Rave nehmen den Berichten zufolge neben Spaniern auch Feiernde aus dem Ausland teil, die etwa aus Deutschland, Portugal, England, Frankreich , der Schweiz oder den Niederlanden angereist waren.

"Wenn wir viele sind und zusammenhalten, können sie uns nicht stoppen", wurde die 23-jährige Katalanin Laia in "El Mundo" zitiert.

Neben den zahlreichen Bühnen können Besucher des Techno-Raves auch Seilakrobaten zusehen. © Patricia Galiana/EUROPA PRESS/dpa

Auf dem Gelände gebe es unter anderem sieben Bühnen, unzählige Imbissstände, Anlagen für Seilakrobatik und auch eine aufblasbare Hüpfburg, berichtete "El Mundo".

Die Organisatoren sind den Behörden unbekannt. Die Veranstaltung in einem Industriegebiet wurde laut Medien und Behörden über die sozialen Netzwerke beworben. Der genaue Ort sei allerdings erst kurz vor Beginn mitgeteilt worden, "um Leaks zu vermeiden", schrieb "El Mundo".

Ähnliche Jahreswechsel-Partys fanden in Spanien bereits 2023 in Granada und 2024 in Murcia statt.