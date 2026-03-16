Spitzenkandidat legt kurz vor Wahl Koks-Beichte ab: "Habe früher auch mal ordentlich gefeiert"

Kopenhagen - Mit der Wahrheit zum Wahlsieg? Kurz vor der Parlamentswahl in Dänemark hat einer der Spitzenkandidaten seine Drogen-Vergangenheit offengelegt.

Alex Vanopslagh (34, l.) ist Spitzenkandidat der dänischen Partei "Liberal Alliance". (Archivfoto) © Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Alex Vanopslagh (34) ist Vorsitzender der liberalen Partei "Liberal Alliance" und fordert bei den vorgezogenen Wahlen am 24. März die Amtsinhaberin Mette Frederiksen (48) hinaus.

Während ein Wahlsieg der Liberalen angesichts der jüngsten Umfragen (circa elf Prozent) höchst unwahrscheinlich scheint, ist es ihrem international eher unbekannten Spitzenkandidaten immerhin gelungen, für Furore zu sorgen – allerdings im negativen Sinne.

So veröffentlichte Vanopslagh nach wachsendem Druck durch dänische Medien am Sonntag eine Stellungnahme auf Facebook, in der er zugab, früher Kokain konsumiert zu haben.

"Ja, ich habe in meiner ersten Amtszeit als Parteivorsitzender Kokain probiert. Das ist höchstens ein- oder zweimal bei Feiern passiert – und natürlich nie während der Arbeit", schrieb der 34-Jährige.

Vanopslagh ist seit 2019 Vorsitzender seiner Partei.