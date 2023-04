Stadt lässt alle Bars schließen: Bürgermeister prügelt Gäste mit Stock aus Lokal

Mogadischu - Der Bürgermeister der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat angeordnet, alle Nachtclubs, Bars und Alkohol ausschenkenden Restaurants zu schließen. Die neue Richtlinie, die am Samstag (22. April) in Kraft getreten war, diene der "Sicherheit … und dem Schutz unserer Kultur", teilte Bürgermeister Yusuf Jimale am heutigen Montag mit.