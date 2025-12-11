Harte Zeiten für Bonnie Blue: Pornodarstellerin nach "Bangbus"-Tour festgenommen
Bali - Die für ihre kontroversen Sex-Stunts bekannte Blondine Bonnie Blue (26) wurde im Urlaubsparadies Bali festgenommen. Ihr droht der nächste Landesverweis.
Wenn das britische Porno-Sternchen mit seinem eigenen "Bangbus" auf Reisen geht, sind Skandale im Grunde vorprogrammiert. In Indonesien, wo Sexarbeit illegal ist und hart bestraft wird, fand man ihre neueste Aktion allerdings nicht so lustig.
Gemeinsam mit 34 weiteren Personen wurde Bonnie Blue bereits vor wenigen Tagen im Zuge einer Razzia festgenommen, wie das Magazin "Bali Express" am Mittwoch berichtete. Der Gruppe wurde vorgeworfen, in einem Studio pornografische Inhalte erstellt zu haben.
Ein Manager der Britin erklärte gegenüber dem Magazin "US Weekly", dass sich die 26-Jährige am Freitag vor Gericht verantworten muss.
Obwohl sich Bonnie Blue in ihren Schmuddelfilmchen gerne mal mit mehreren Männern in Uniform umgibt, dürfte sie froh sein, wenn ihr der indonesische Knast erspart bleibt.
Nach aktuellem Ermittlungsstand drohen dem OnlyFans-Model wohl "nur" ein Landesverweis sowie eine zehnjährige Einreisesperre, wie das thailändische Portal "Detik" am Donnerstag berichtet. So konnte die Polizei zwar nicht nachweisen, dass Bonnie Blue auf Bali wirklich pornografische Inhalte produziert hat, jedoch habe sie ihr Touristenvisum missbraucht, indem sie ihren "Bangbus" für kommerzielle Zwecke genutzt habe.
Bonnie Blue muss vor Gericht: "Wie viele Schw*nze muss ich lutschen, um hier rauszukommen?"
Im Zuge ihrer Reise hatte Bonnie Blue, bekannt für ihren Sex-Rekord mit 1057 Männern an nur einem Tag, die sogenannten "Schoolies" besucht - ein Abklatsch des "Spring Break", bei dem australische Schüler auf Bali ihre Ferien feiern.
In den sozialen Medien zeigte sich die Erotikdarstellerin gemeinsam mit jungen Männern auf Partys oder wie sie mit ihrem blauen Bus durch die Straßen fährt und reihenweise Männer auf die Ladefläche aufspringen.
Obwohl ihr Handy nach Angaben ihres Managers von der Polizei beschlagnahmt wurde, nutzte das Team hinter Bonnie Blue die Aufregung um ihre Person für noch mehr Promo.
Auf ihrem definitiv nicht jugendfreien X-Profil wurde etwa eine Szene aus einem ihrer Pornos geteilt, in der Bonnie Blue nackt inmitten mehrerer als Polizisten verkleideter Männer hockt. Dazu heißt es provokant: "Wie viele Schw***e muss ich lutschen, um hier rauszukommen?"
Für Bonnie Blue (bürgerlicher Name: Tia Billinger) wäre es der zweite Landesverweis, nachdem sie bereits aus Australien geschmissen wurde. Dort hatte man ihr Visum aufgrund einer ähnlich feuchtfröhlichen Aktion aufgehoben.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/@bonnieblue