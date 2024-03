Aus Rache: Stalker kippt Potenzmittel in Bubbletea seines Opfers - Knast

Singapur - Weil sie keine Fotos mit ihm machen wollte, kippte ein Stalker reichlich Potenzmittel in den Bubbletea seines arglosen Opfers.

Der Bubbletea der Geschädigten war mit einem verschreibungspflichtigen Potenzmittel versetzt. (Symbolbild) © 123RF/primagefactory

Was hat er sich von der wahnwitzigen Aktion nur erhofft?

Am 28. November letzten Jahres sorgte der 33-jährige Kim Donghun auf einer Indoor-Surfing-Anlage in Singapur für einen Eklat. Nun musste sich der Stalker vor Gericht verantworten - das berichtet das Nachrichtenportal Malaymail.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft schlich der Tourist am Tattag mit seiner Kamera in der Hand stundenlang im beliebten Sportkomplex umher. Dort lauerte er fremden Frauen auf - nur um sie heimlich zu fotografieren.

Gegen Abend sprach der Südkoreaner den Ermittler zufolge sein späteres Opfer an und überreichte der jungen Frau die befremdlichen Fotos. Der Sonderling erhoffte sich wohl mehr.

Als die Frau sich dies verbat, ihren Stalker stehen ließ und ihrem Freund von der unheimlichen Begegnung erzählte, zeigte Kim Donghun sein wahres Gesicht. Der 33-Jährige packte sein Potenzmittel aus, zerbröselte mehrere Tabletten und löste das Pulver in Wasser auf. In einem geeigneten Augenblick schlug Kim Donghun zu und schüttete die Medikamenten-Mischung in das Kaltgetränk seines Opfers.