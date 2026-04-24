Statt wilden Wolf bekommt Frau einen Fiffi frisiert: Umstyling geht komplett schief

London (England) - Diesen Friseurbesuch hätte sich Run Zhang sparen können. Zwar wollte die Londonerin eine Typveränderung, aber dass sie zu einem völlig anderen Menschen gemacht werden würde, damit hatte sie nicht gerechnet. Es flossen Tränen.

Run Zhang wollte ein Umstyling. Dass sie am Ende einen Topfschnitt verpasst bekommt, damit hatte sie nicht gerechnet. © Montage: Screenshots/TikTok/fluffapple

Run wollte ihre lange Mähne loswerden. Als neue Frisur hatte sich die junge Frau auf einen stufigen "Cool-Girl-Wolf-Cut" – also eine lässige, strubbelige und unperfekt wirkende Kurzhaarfrisur – festgelegt.

Und na ja ... beim Blick in den Spiegel nach dem Friseurtermin konnte von einem coolen Girl mal so gar keine Rede sein. Die Londonerin hatte einen ziemlich üblen Topfschnitt verpasst bekommen.

"Es ist überhaupt nicht gut gelaufen", resümiert Run mit feuchten Augen in einem TikTok, das sie vor und nach ihrer "Verwandlung" zeigt. Immerhin heimste sie mit dem Clip seither mehr als fünf Millionen Views ein. Ihr gezähmter, uncooler Wolf auf dem Kopf ging viral.

Inzwischen ist der Frisuren-Flop halbwegs wettgemacht. Run begab sich nämlich in die Hände ihrer Schwester Yian.