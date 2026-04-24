Bräutigam stiehlt Braut bei Hochzeitsfoto die Show: Der Grund ist ultra-peinlich

Australien - Für Molly und George Philip sollte der 10. April unvergesslich werden. Die beiden Australier gaben sich das Jawort, posierten im Anschluss für die obligatorischen Hochzeitsfotos - dann machte es ratsch!

Der Moment, als die Hose riss. Die Überraschung steht Molly ins Gesicht geschrieben. © Montage: Screenshots/Instagram/bigphilthy1

Fotografin Zoë Morley hatte sich in Stellung gebracht, George packte seine Molly freudestrahlend für den perfekten Schnappschuss auf den Treppen des Elizabeth Bay House nahe Sydney und hob sie in die Luft. Plötzlich versteinerte sich die Miene des 29-Jährigen.

"Meine Hose", sagte der Bräutigam ungläubig und äußerte anschließend die Vermutung, dass sein schwarzes Hochzeitsoutfit einen Riss bekommen haben könnte. George sollte Recht behalten.

Er setzte seine Molly ab, drehte sich zu Fotografin Zoë und präsentierte sein Hinterteil. Das dazugehörige Instagram-Video sahen bislang knapp elf Millionen Menschen - und damit auch die blaue Schlüpfer, die durch einen rund 20 Zentimeter langen Schlitz in seiner Hose lugte.

"Man sagt immer, dass bei einer Hochzeit etwas schiefgehen wird, aber damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet", erzählte Braut Molly (29) im Gespräch mit People. Im Gesicht ihres Liebsten habe sie "puren Schock" erkannt, sie selbst habe es zuerst nicht fassen können, die Situation dann aber urkomisch gefunden.