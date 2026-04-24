Bräutigam stiehlt Braut bei Hochzeitsfoto die Show: Der Grund ist ultra-peinlich
Australien - Für Molly und George Philip sollte der 10. April unvergesslich werden. Die beiden Australier gaben sich das Jawort, posierten im Anschluss für die obligatorischen Hochzeitsfotos - dann machte es ratsch!
Fotografin Zoë Morley hatte sich in Stellung gebracht, George packte seine Molly freudestrahlend für den perfekten Schnappschuss auf den Treppen des Elizabeth Bay House nahe Sydney und hob sie in die Luft. Plötzlich versteinerte sich die Miene des 29-Jährigen.
"Meine Hose", sagte der Bräutigam ungläubig und äußerte anschließend die Vermutung, dass sein schwarzes Hochzeitsoutfit einen Riss bekommen haben könnte. George sollte Recht behalten.
Er setzte seine Molly ab, drehte sich zu Fotografin Zoë und präsentierte sein Hinterteil. Das dazugehörige Instagram-Video sahen bislang knapp elf Millionen Menschen - und damit auch die blaue Schlüpfer, die durch einen rund 20 Zentimeter langen Schlitz in seiner Hose lugte.
"Man sagt immer, dass bei einer Hochzeit etwas schiefgehen wird, aber damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet", erzählte Braut Molly (29) im Gespräch mit People. Im Gesicht ihres Liebsten habe sie "puren Schock" erkannt, sie selbst habe es zuerst nicht fassen können, die Situation dann aber urkomisch gefunden.
Kumpel von Bräutigam besorgt heimlich eine neue Hose
Weil das Paar nicht zu spät zu seiner eigenen Hochzeitsfeier kommen wollte und keine Ersatzhose dabei hatte, musste sich George mit kaputter Hose zur Location begeben.
"Ich hatte zwar ein Nähset dabei, aber das reichte bei weitem nicht für einen Riss von über 20 Zentimetern", sagte Molly. Nachdem Gäste vergeblich angeboten hatten, mit George die Hose zu tauschen (keine passte), schlich sich einer seiner Kumpels davon und besorgte Ersatz.
Gerade rechtzeitig, bevor das Paar zu seinem ersten Tanz aufgerufen wurde. Bis dahin hatten die meisten Gäste nichts von dem Missgeschick mitbekommen.
Mittlerweile sind Millionen Menschen eingeweiht. "Ich hätte nicht erwartet, dass mir bei meiner eigenen Hochzeit die Show von Georges Unterhose gestohlen wird", meinte Molly zu ihrem Lieblingsmoment während der Hochzeit.
Titelfoto: Montage: Screenshots/Instagram/bigphilthy1