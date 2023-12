Stolzer Torero sagt Braut eine Stunde vor Hochzeit ab - Gäste per WhatsApp informiert!

Jerez de la Frontera (Spanien) - Der sevillanische Stierkämpfer Juan Ortega (33) rief am vergangenen Samstag eine Stunde vor der Hochzeit seine Verlobte Carmen Otte Alba (33) an und übermittelte ihr, dass er sie nicht heiraten könne.

Der Schönling Juan Ortega (33) stellt sich dem Stier, aber nicht einer Frau. © IMAGO/ZUMA Wire/Jorge Sanz

Mehr als 500 geladene Gäste, darunter zahlreiche Größen des spanischen Stierkampfes, saßen nun wie bestellt und nicht abgeholt in der Kirche in Jerez de la Frontera und wussten nicht, wie ihnen geschieht. Sie wurden La Razon zufolge per WhatsApp informiert!

Der Torero habe derweil angekündigt, dass er die Gesamtkosten der Prunkhochzeit von circa 90.000 Euro allein tragen wolle. Darin enthalten unter anderem das Bankett, das Hochzeitspersonal und die Flitterwochen.

Trotzdem hatte Carmen Ottes Entourage zusätzlich versichert, dass die Braut nicht vorhat, sich um irgendwelche Spesen zu kümmern, berichtete Actualidad.