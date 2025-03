Studentin verunglückt beim Baden: Wie ihr Freund reagiert, geht ans Herz

Texas (USA) - Brooklyn Boyer und Alan Mann verliebten sich in der Uni, trafen sich anfangs heimlich. Als die beiden US-Amerikaner gerade eine Woche ein Paar waren, verunglückte Brooklyn tragisch. Alan wurde zu ihrem Lebensretter, Jahre später hielt er um ihre Hand an.

Ganze drei Monate verbrachte die Studentin im Anschluss in einem Krankenhaus. Allein war sie nicht, Alan wich ihr nicht von der Seite.

Brooklyn konnte sich während ihrer Zeit im Krankenhaus auf Familie und Freunde verlassen. © Screenshot/Instagram/brooklyn.boy3r

Fünf Jahre später sind die beiden immer noch ein Paar, wirken auf Bildern verliebt wie am ersten Tag. Bei einem verspäteten Essen zum Valentinstag machte Alan schließlich Nägel mit Köpfen: Er hielt um die Hand seiner Liebsten an.

"Ich habe mir immer eingeredet, dass das nicht passieren wird. Und dann kniete er nieder. Ich sitze den ganzen Tag da und schaue mir den Ring an. Ich bin einfach so, so glücklich", sagte Brooklyn im Interview mit KCBD.

Von damals bis heute legten die Verlobten einen steinigen Weg zurück. Die junge Amerikanerin kämpfte sich wieder zurück ins Leben, hat ihren schlimmen Unfall überwunden. "Aus erster Hand mitzuerleben, was sie trotz der Verletzung alles erreichen und tun konnte, war einfach unglaublich", sagte Alan.

Brooklyn bestreitet ihren Alltag mittlerweile in einem elektrischen Rollstuhl. Einen besseren Partner als Alan habe sie sich nicht wünschen können. "Er ist einfach ein Segen. Ein Segen, direkt von Gott."