Sturm reißt Tür aus der Gondel: Familie sitzt in 120 Metern Höhe im Riesenrad fest

Nicht nur David Nock und seine Familie mussten in luftigen Höhen ausharren. Anderen Besuchern erging es während ihrer Fahrt mit dem London Eye ähnlich. © Screenshot/X/@WhosAdrianBarry

Im Nachhinein werden David Nock und seine elfköpfige Familie sicher nochmal genau darüber nachdenken, ob die Fahrt mit dem berühmten Riesenrad an der Themse eine so gute Idee war.

Denn der Reisetross aus Bournemouth im Süden Englands steckte am Dienstag in 120 Metern Höhe fest. Wie Sky News berichtete, sorgte Sturm "Henk" dafür, dass sich das Fahrgeschäft plötzlich anfing zu biegen und bedenklich wackelte.

Immer und immer wieder stockte das Riesenrad. "Der Wind spielte verrückt und riss die Notausstiegsluke mit einem lauten Krachen vom Dach der Gondel. Es war nervenaufreibend", sagte Nock.

Auch auf dem Weg in Richtung Boden habe das London Eye ständig anhalten müssen. "Dann fing die Luke an zu knirschen. Da habe ich gesagt, okay, ich drücke den Notfallknopf", so der Engländer.