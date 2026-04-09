Deutsche Familie erlebt Horror bei Urlaubsanreise: Vater droht mit Wohnwagen abzustürzen
Krk (Kroatien) - Es sollte ein toller Camping-Urlaub in Kroatien werden - doch für einen Familienvater nahm die Anreise bereits einen schrecklichen Verlauf.
Wie Thomas auf Facebook berichtet, war er mit den beiden Familienhunden im Transporter unterwegs und zog den Wohnwagen hinter sich her. Seine Frau fuhr mit ihrem Kind hinter ihm.
Das Trio aus Bayern freute sich auf ein paar schöne Tage in Kroatien - es war erst der zweite Ausflug mit dem Wohnwagen. Bei der Anreise überfuhren sie eine Brücke problemlos, doch die zweite wurde dem Familienvater zum Verhängnis.
Eine heftige Sturmböe erwischte das Gespann und drückte es gegen das Brückengeländer. Auf den Bildern ist zu sehen, wie der Wohnwagen über der Schlucht hängt.
"Die Reifen vom Transporter haben sich 10-20 cm gehoben und drohten abzustürzen", erzählt Thomas. Unverzüglich verließ er den Transporter mit den Hunden.
Seine Frau und sein Sohn mussten die dramatische Szene mit ansehen. Nur durch das Gewicht des voll beladenen Transporters konnte Schlimmeres verhindert werden.
Thomas wird im Netz massiv angefeindet
"Während dieser Not fuhren sehr sehr sehr viele Autos vorbei und machten Fotos und Videos", schreibt Thomas.
Zwei Helfer - eine kroatische Frau und ein deutscher Mann - eilten schließlich dem Familienvater zu Hilfe und brachten auch die Hunde in Sicherheit.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Wohnwagen schließlich wieder sicher auf die Straße bringen.
"Es ist keinem körperlich was passiert, aber der psychische Schaden ist enorm und das hab ich zu verantworten, dass es meiner Familie jetzt nicht gut geht", so der Familienvater.
Seit dem Vorfall wird Thomas stark online angefeindet, da die Strecke offenbar für Wohnwagen gesperrt war und er angeblich Verbotsschilder überfahren haben soll.
Er bittet auf Facebook öffentlich: "Bitte lasst uns jetzt in Ruhe und hört auf mit den Verspottungen und Beleidigungen. Ich möchte bezweifeln, dass Lebensgefahr mit Fun zu tun hat."
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Thomas Lummer