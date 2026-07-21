Tochter wünscht sich mehr Tageslicht im Zimmer: Was ihr Vater dann macht, lässt staunen

USA - Ein einfacher Wunsch wurde für Jhoanna Martinez (20) aus den USA zu einem unvergesslichen Moment: Die Krankenpflege-Studentin sehnte sich seit lange Zeit nach mehr Tageslicht in ihrem Schlafzimmer. Als ihr Vater davon erfuhr, fackelte er nicht lang und holte sein Werkzeug aus der Garage.

Jhoanna Martinez (20) wünschte sich mehr Licht in ihrem Zimmer - das ließ sich ihr Vater nicht zweimal sagen ... © Fotomontage/Screenshot/TikTok/sweetheartttjo

Jhoanna filmte die außergewöhnliche Umgestaltung ihrer vier Wände und teilte den Clip auf TikTok. Die Aufnahme zeigte, wie ihr Vater die Zimmerdecke mit einer Stichsäge öffnete – kurz darauf durchflutete die Sonne ihr komplettes Zimmer.

Wie die 20-Jährige gegenüber PEOPLE verriet, war sie erst vor Kurzem in ein neues Zimmer gezogen. Da ihre Geschwister ausgezogen waren, konnte sie den größeren Raum übernehmen.

"Mein altes Zimmer war deutlich kleiner und ich hatte keinen Platz für einen Schreibtisch. Für mein Studium war das einfach nicht ideal", fuhr sie fort.

Mit ihrem neuen Heim war die Studentin fast rundum zufrieden – aber nur fast. Eines fehlte der jungen Frau ganz besonders: "Ich liebe Tageslicht. Dunkle Räume drücken bei mir schnell auf die Stimmung – besonders, wenn ich stundenlang lernen muss."

Im Zuge dessen fragte sie ihre Eltern, ob der Einbau eines zusätzlichen Fensters möglich sei - doch ihr Vater hatte eine ganz andere Idee. "Er meinte, ein Dachfenster würde noch viel mehr Licht hereinlassen. Und genau das ist am Ende auch passiert".

Schnurstracks eilte er mit seinem Werkzeug ins Zimmer seiner Tochter und öffnete die Decke.

"Zu erleben, wie glücklich ich darüber war, hat ihn selbst genauso glücklich gemacht. Das hat diesen Moment so besonders gemacht. Er zeigt seine Liebe durch Taten."