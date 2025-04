Horror auf Safari-Ranch: 14-Jähriges Mädchen von Löwen zerfetzt

Eine Löwin hat die 14-Jährige zerfetzt. © 123rf/shalamov

Wie die zuständige Naturschutzbehörde Kenya Wildlife Service (KWS) am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall auf der Savannah-Ranch, südlich der Hauptstadt Nairobi.

Eine Löwin schaffte es am Abend die Absperrungen zu überwinden und schlich sich in ein Wohngebiet auf der Ranch, berichtet "The Nation". Dann griff die Großkatze an, packte das Mädchen und zerfetzte sie regelrecht.

Ein anderer Teenager beobachtete den Angriff schlug sofort Alarm. Doch da war schon alles zu spät. Die Löwin schleppte sein Opfer in die Savanne.

"Ranger und Einsatzteams wurden umgehend mobilisiert und verfolgten Blutspuren", erklärte der KWS. Die Spuren hätten zum Mbagathi-Fluss geführt, "wo der Körper des Mädchens mit Verletzungen am unteren Rücken geborgen wurde".

Die Savannah-Ranch befindet sich am Rande des Nairobi National Parks, wo viele Löwen, Giraffen und Nashörner leben. Die getötete 14-Jährige lebte mit ihren Eltern auf der Ranch und ging dort auch zur Schule.