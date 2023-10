Tom Robinson (24) will durch Pazifik rudern, doch dann wirft eine Riesenwelle sein Boot um

Nouméa (Neukaledonien) - Ganze 14 Stunden lang war er an den Rumpf seines knapp sieben Meter langen Ruderbootes gefesselt! Der 24-jährige australische Abenteurer Tom Mahuta Robinson setzte am Abend des 5. Oktober, gegen 21 Uhr (Ortszeit), ein Notsignal aus dem Pazifik ab.

Tom Mahuta Robinson (24) wurde bei seinem Rekordversuch von einer Riesenwelle überrascht. © Instagram/tom_._robinson

Wie New Zealand Herald berichtet, erreichte die Meldung glücklicherweise die Koordinierungsstelle für Seenotrettung in Noumea (Neukaledonien). Das Kreuzfahrtschiff Pacific Explorer aus Auckland (Neuseeland) kam nach mehreren Stunden als Erstes bei dem verunglückten jungen Sportler an.

Im Gespräch mit einem Passagier, der sich an Bord des Ozeanriesen befand, beschreibt Robinson den lebensgefährlichen Vorfall: "Ich saß gerade im Boot und dachte über das Abendessen nach, und eine Millisekunde später stand es auf dem Kopf", sagte der 24-Jährige.

Daraufhin sprang der Australier aus der überfluteten Kabine, rettete sich auf den Rumpf des Bootes und aktivierte das Notsignal. Nun hieß es abwarten. "Ich hatte eine Leine um die Taille, die am Boot festgemacht war, was mir wirklich geholfen hat, denn die Wellen brachen ständig über das Boot. Ich habe mich um mein Leben geklammert", sagte er.

Laut dem Australier sei das Schlimmste die klirrende Kälte gewesen. Er hatte jedoch nie Zweifel daran, gerettet zu werden und bliebe voller Hoffnung. Am Freitagmorgen, dem 6. Oktober, wurde er schließlich gerettet.