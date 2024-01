Touristen ohne Attraktion: Einwohner legen Weltkulturerbe lahm!

Cuzsco (Peru) - Wegen eines Konflikts über den Verkauf von Eintrittskarten blockieren Anwohner den Zugang zu der Ruinenstadt Machu Picchu in Peru .

Die Inka-Stätte "Machu Picchu" kann aufgrund einer Demonstration aktuell nicht besucht werden. (Archivbild) © Marco Garro/dpa

Sie sperrten unter anderem die Bahnstrecke zu der archäologischen Stätte in den Anden. Die Demonstranten protestieren gegen den Vertrag mit einem privaten Unternehmen für den Ticketverkauf.

In der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) kündigte das Kulturministerium an, den Vertrag auslaufen zu lassen, und rief die Bewohner dazu auf, ihren Streik zu beenden.

Am Wochenende waren wegen des Protests über 1000 Touristen in Machu Picchu gestrandet. Das Auswärtige Amt wies Urlauber darauf hin, dass An- und Abreise aufgrund der Blockade derzeit nicht möglich sei.

Der Präsident der örtlichen Handelskammer sagte in der Zeitung "El Comercio", die Region verliere wegen der Proteste rund drei Millionen Soles (725.000 Euro) pro Tag an Einkünften.