Besucher sehen zu: Mann (†19) klettert in Löwengehege und wird tödlich attackiert

Brasilien - Ein tragisches Schicksal ereilte einen 19-jährigen Mann: Nachdem er über eine sechs Meter hohe Mauer in einen Löwenkäfig geklettert war, wurde er von einer Löwin tödlich attackiert!

Nachdem Gerson de Melo Machado (†19) in das Gehege einer Löwin geklettert war, attackierte sie ihn tödlich. (Symbolbild) © 123RF/veneratio

Dieser dramatische Vorfall ereignete sich am Sonntag in Brasilien. Wie People berichtete, überwand Gerson de Melo Machado (†19) die Barriere, um in das Gehege der Großkatze in dem Zoo "Parque Zoobotânico Arruda Câmara" einzudringen.

Das Tier nahm die Aktion jedoch alles andere als gelassen hin, griff den jungen Mann an und tötete ihn schließlich - vor den Augen von Besuchern.

Das Zoopersonal versuchte offenbar noch, Machado zu stoppen, doch er bewegte sich zu schnell, um eingreifen zu können. Kurz nach dem dramatischen Ereignis wurde der Park sofort geschlossen - und das bleibt auch während der weiteren Ermittlungen so.

"Der Arruda-Câmara-Park steht in Solidarität mit der Familie des verstorbenen Jungen, bedauert den Verlust zutiefst und wünscht in dieser schweren Zeit viel Kraft", hieß es in einer Mitteilung des Zoos.