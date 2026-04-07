Versteckspiel endet tödlich: Zwei Kinder sterben in Gefriertruhe

Kolumbien - Was als harmloses Versteckspiel begann, endete am Samstag für zwei Geschwister aus Kolumbien im Alter von acht und fünf Jahren tödlich.

Die achtjährige Saori Guevara Tiller (r.) und ihr fünfjähriger Bruder Darien starben auf tragische Weise. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Karen Tiller Pana

Wie die El Tiempo berichtet, wurden die achtjährige Saori Guevara Tiller und ihr fünfjähriger Bruder Darien am Samstagabend gegen 19 Uhr in ein Krankenhaus gebracht - nachdem ihre Eltern sie leblos in einer Gefriertruhe vorgefunden hatten.

Die Ärzte versuchten noch, die Kinder wiederzubeleben - doch jede Rettung kam zu spät. Offenbar erstickten die beiden, nachdem sich der Deckel während des Spiels über ihnen geschlossen hatte.

Der Vater der Kinder, Brayan Guevara Trivino, erzählte der kolumbianischen Tageszeitung: "Wir waren einkaufen [...] wir waren ungefähr 20 Minuten unterwegs. Der Gefrierschrank war nicht angeschlossen [...] Die Kinder kletterten hinein [...] dann fiel der Deckel zu, und sie erstickten."