Frau stöbert durch Secondhand-Laden: Was sie dann entdeckt, macht sie zutiefst traurig

North Carolina (USA) - Emily Holman war gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester auf Shoppingtour in einem Secondhand-Laden im US-Bundesstaat North Carolina, als beide plötzlich etwas entdeckten, das dem fröhlichen Ausflug einen ordentlichen Dämpfer verpasste.

In einem Secondhand-Shop entdeckt eine 18-Jährige die selbst gestaltete Jeansjacke, die sie einer Freundin einst zu Weihnachten geschenkt hatte. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/emilychristineee1

Als Emily gemeinsam mit ihrer 18-jährigen Schwester und einer engen Freundin durch die Gänge des Secondhand-Ladens Goodwill schlenderte, fiel ihr Blick plötzlich auf eine Jeansjacke, die ihr bekannt vorkam. Als auch ihre Schwester erkannte, welche Jacke sie vor sich hatte, konnte sie ihren Augen kaum glauben.

In einem Video, welches Emily später auf TikTok postete, hält sie die erschreckende Entdeckung fest. Denn was sie zwischen all den Sachen gefunden hatten, war keine gewöhnliche Jacke.

Dieses Exemplar hatte Emilys Schwester vor mehr als einem Jahr als Weihnachtsgeschenk für eine Freundin selbst designt. "Als ich die Jacke sah, wusste ich sofort, für wen meine Schwester sie gemacht hatte", erzählte die US-Amerikanerin im Gespräch mit Newsweek.

"Ich hatte großes Mitleid mit ihr und versuchte, sie zu trösten, denn ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sehr sie das mitgenommen hat." Anscheinend wusste die Person die handgemachte Jacke, deren Rücken ein riesiges Porträt der Country-Sängerin Anne Wilson zierte, nicht zu schätzen und hatte sie in dem Secondhand-Laden abgegeben.