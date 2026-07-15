Tragödie im Urlaub: Junge (3) stürzt aus Hotelfenster und stirbt - Vater festgenommen

Paphos (Zypern) - Tragisches Ende eines Familienurlaubs auf der Mittelmeerinsel Zypern: Ein dreijähriger Junge ist am Sonntag nach einem Sturz aus dem vierten Stock eines Hotels ums Leben gekommen.

Der Junge hatte mit seinem Vater im Flur des Hotels gespielt. (Symbolbild) © 123RF/oleg525

Erst einen Tag zuvor hatte die vierköpfige Familie aus Großbritannien mit ihren beiden Kindern im Alter von drei und fünf Jahren in dem Hotel in der zyprischen Hafenstadt Paphos eingecheckt.

Wie der britische "Mirror" berichtete, soll der kleine Junge am Sonntagabend mit seinem Vater im Flur des Hotels gespielt haben, als es zu dem schrecklichen Unglück kam.

Der Dreijährige sei plötzlich aus einem der Flurfenster gefallen und vier Meter in die Tiefe gestürzt.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen überlebte das Kind den tragischen Unfall nicht. Es erlag wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücks aufgenommen und den 37-jährigen Vater des Jungen vorläufig festgenommen.