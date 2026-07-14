Frau holt Großmutter aus Pflegeheim: Was dann passiert, verändert ihr Leben komplett

Chicago (Illinois/USA) - Wie eine Entscheidung alles veränderte: Während ihrer gesamten Jugend wohnte die heute 39-jährige US -Amerikanerin Kris McCabe bei ihrer Großmutter Mary (88). Im Laufe der Zeit erkrankte die 88-Jährige an Demenz sowie Alzheimer und musste infolgedessen in eine Pflegeeinrichtung. Kurzerhand entschloss sich Kris, die Vollzeitpflege für ihre Großmutter zu übernehmen - ihren Alltag postet sie dabei auf Social Media .

Kris McCabe (39) traf mit gerade einmal 29 Jahren eine weitreichende Entscheidung: Sie übernahm die Vollzeitpflege für ihre kranke Großmutter Mary (88). © Fotomontage/Screenshot/Instagram/lifewithgrams

Vor rund zehn Jahren jobbte Marys Enkelin als Barkeeperin in Chicago, als sie von der herzzerreißenden Entscheidung ihrer Familie erfuhr - ein Entschluss, der jedoch nicht aus heiterem Himmel kam. Bereits kurz nach Marys Diagnose stellten ihre Angehörigen fest, dass die 88-Jährige ihren Alltag ohne fremde Hilfe nicht mehr allein meistern würde.

"Es war so schwer, mit anzusehen, wie sie - innerhalb von nur wenigen Monaten - immer mehr sich selbst verlor", erklärte Kris gegenüber PEOPLE. Da sich zu diesem Zeitpunkt niemand aus der Familie ganztägig um Mary kümmern konnte, wurde sie in eine vollstationäre Einrichtung verlegt.

Der Gedanke, ihre Oma würde bis zu ihrem Lebensende an einem solchen Ort verweilen, schmerzte Kris. Den finalen Entschluss, die Vollzeitpflege für Mary zu übernehmen, fasste sie jedoch erst nach einem Abendessen mit Freunden.

"Ich habe meine gesamte Jugend bei meiner Oma verbracht und bin dann aufs College gegangen. Nach meinem Abschluss war sie mein sicherer Hafen". Kris betonte, dass sie ihrer Großmutter nach all den gemeinsamen Jahren gern etwas zurückgeben wollte. Seit fast zehn Jahren kümmert sich die 39-Jährige nun um ihre erkrankte Oma.

Um Außenstehenden einen Einblick in das Leben mit Demenz und Alzheimer zu geben, erstellte Kris einen Instagram-Account. Eine Entscheidung, die Mary und ihre Enkelin über Nacht zu Internet-Stars machte.