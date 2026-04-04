Tragödie im Ausland: Frontal-Crash kostet deutscher Familie das Leben

Santiago do Cacém (Portugal) - Tragisches Unglück im portugiesischen Santiago do Cacém - rund 150 Kilometer südlich der Hauptstadt! Vier Deutsche sind dort im Straßenverkehr ums Leben gekommen.

Die portugiesische Polizei ermittelt nach einem tödlichen Unfall mit vier deutschen Staatsangehörigen. (Symbolfoto) © Pa/PA Wire/dpa

Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders RTP war die Familie - bestehend zwei Kindern (12, 14) und ihren Eltern (43, 48) - am Freitagnachmittag auf der Schnellstraße IC1 in einen Frontalzusammenstoß mit mehreren Fahrzeugen verwickelt. Dieser sei jedoch nicht bei einem Überholvorgang geschehen.

Ein Portugiese (69) habe schwere Verletzungen erlitten und sei per Hubschrauber des Nationalen Instituts für medizinische Notfallmedizin (INEM) in das Krankenhaus Santa Maria nach Lissabon geflogen worden.

Die konkrete Unfallursache blieb zunächst unklar. Auch äußerten sich die Behörden bislang nicht dazu, woher die Familie aus Deutschland stammte.

Die Autobahn musste Berichten zufolge stundenlang bis kurz nach 20 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden.