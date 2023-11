Traurig: Vater überfährt während der Arbeit eigenen Sohn (†19)

Während der Arbeit überfuhr ein New Yorker Mann seinen eigenen Sohn mit einer fahrbaren Hebebühne.

Von Alexander Angierski

New York (New York/USA) - Das schlimmste, was sich ein Vater vorstellen kann, ist eingetreten. Ein Vater überrollte mit einer fahrbaren Hubarbeitsbühne seinen eigenen Sohn (†17).

Nie New Yorker Polizei ermittelt, aber geht bislang von einem Unfall aus. (Symbolbild) © 123RF/zhukovsky Der schreckliche Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen um 8.30 Uhr mitten in Manhattan (New York/USA).

Laut der New York Post arbeitete Victor Cruz (42) mit seinem 19-jährigen Sohn Ommat Cruz an einer Kreuzung. Der Vater stand auf der Hubarbeitsbühne, die von oben gefahren werden konnte. Sein Sohn stand unten neben der fahrbaren Bühne und achtete darauf, dass die Hebebühne beim Rangieren über eine Kreuzung nirgendwo anstieß. Leider achtete der junge Mann nicht genug auf sich selbst. In einem Moment der Unachtsamkeit kam er unter die Räder. Sein Vater auf der Bühne erkannte dies zu spät: Er überrollte seinen eigenen Sohn. Für den Jungen kam jede Hilfe zu spät.

Die Polizei erhebt keine Anklage gegen Victor Cruz