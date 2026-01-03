Trump gibt Festnahme von Maduro bekannt: Offenbar auch Tote bei US-Großangriff auf Venezuela

Caracas - Die USA haben laut Präsident Donald Trump (79) einen Großangriff auf Venezuela durchgeführt und den Staatschef Nicolás Maduro (63) sowie dessen Frau festgenommen. Auch Tote wurden vermeldet.

Auch der Flughafen "La Carlota" wurde getroffen. © Matias Delacroix/AP/dpa

"Die Vereinigten Staaten von Amerika haben erfolgreich einen Großangriff gegen Venezuela und seinen Präsidenten Nicolás Maduro durchgeführt. Maduro und seine Frau wurden festgenommen und außer Landes gebracht", schrieb Trump auf seiner Plattform "Truth Social".

Trump erklärte weiter, dass die Militäroperation in Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden durchgeführt worden sei. Weitere Informationen zu dem Angriff sollen auf einer Pressekonferenz am Vormittag (Ortszeit) bekannt gegeben werden.

Im Zuge des Angriffs sollen zudem Menschen ums Leben gekommen sein: "Wir verurteilen diesen Angriff auf unser Volk, der Beamten, Soldaten, Unschuldigen und Zivilisten das Leben gekostet hat", sagte Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez (56) im Staatsfernsehen.

Zuvor hatte die Regierung Venezuelas den Vereinigten Staaten eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vorgeworfen. Dies stelle eine Verletzung der UN-Charta dar, hieß es in einer Mitteilung der venezolanischen Regierung.

Außerdem wurde landesweit der Ausnahmezustand ausgerufen und die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich gegen "die imperialistische Aggression" zu wehren.