USA mit tödlichem Luftschlag: U-Boot voller Fentanyl ausradiert

Washington - Die US-Regierung hat nach eigenen Angaben ein mit harten Drogen beladenes U-Boot zerstört.

Die USA haben laut eigenen Angaben ein U-Boot voller Drogen zerstört. © Screenshot/X/@WhiteHouse

Mit Unmengen der Todesdroge Fentanyl an Bord sei das U-Boot von Südamerika aus auf einer "bekannten Schmugglerroute" in Richtung Vereinigte Staaten unterwegs gewesen, erklärte US-Präsident Donald Trump (79) am Samstagabend (Ortszeit).

Das Weiße Haus veröffentlichte dazu Videoaufnahmen, die zeigen, wie das massive Tauchboot an der Wasseroberfläche schippert, als es von einer präzisen Rakete getroffen wird und in Rauch aufgeht.

Nach Angaben der US-Regierung befanden sind vier Drogenschmuggler an Bord, von denen zwei ums Leben gekommen seien. Die zwei Überlebenden seien in ihren Heimatländern - Ecuador und Kolumbien - der Justiz übergeben worden.

Hätte das U-Boot das US-Festland erreicht, wären laut Trump mindestens 25.000 Menschen an den Folgen der geladenen Drogen verendet. Er untermauerte deshalb seinen harten Kampf gegen den Drogenschmuggel: "Unter meiner Aufsicht werden es die Vereinigte Staaten von Amerika nicht dulden, dass Drogen-Terroristen illegale Drogen schmuggeln, weder zu Lande noch zu Wasser."