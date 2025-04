02.04.2025 20:30 1.350 Aufregung am Recyclinghof: Mitarbeiter machen hochgefährlichen Fund

In der tschechischen Stadt Brno wurde in einem Altmetallcontainer etwas gefunden, was da ganz bestimmt nicht hingehört.

Von Clemens Grosz

Brno (Tschechien) - In der tschechischen Stadt Brno wurde in einem Altmetallcontainer etwas gefunden, was dort ganz bestimmt nicht hingehört. In einem Container wurde ein merkwürdiger Gegenstand gefunden. © 123RF/dzmitryskazau Da staunten die Mitarbeiter vom Recyclinghof nicht schlecht, manchen dürfte der Schreck wohl noch in den Knochen stecken. Denn vor ihnen lag plötzlich eine alte Artilleriegranate. Über den Vorfall berichtete zuerst die Zeitung Denik. Die unbekannte Person, die die potenziell tödliche Munition in den Container warf, hatte offenbar keine Ahnung, was er oder sie da in den Händen hielt. "Glücklicherweise hat sich das Artilleriegeschoss aufgrund unsachgemäßer Handhabung nicht aktiviert und wurde rechtzeitig von einem Mitarbeiter des Müllplatzes gefunden. Ein starker Aufprall könnte eine Explosion auslösen und Leben und Eigentum gefährden. Die Splitter könnten bis zu 250 Meter weit geschleudert werden", sagte Polizeisprecherin Petra Hrůzová zu Denik. Tschechien Tschechen sanieren Grenz-Tunnel: Eine Woche Vollsperrung Die knapp 30 Zentimeter lange Granate wurde von herbeigeeilten Entschärfern umgehend unschädlich gemacht. Vorfälle wie dieser passieren immer wieder. So wie im Sommer 2024 in China, als eine Rentnerin aus allen Wolken fiel, nachdem sich ihr praktischer Küchenmörser als Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entpuppt hatte.

Titelfoto: 123RF/dzmitryskazau