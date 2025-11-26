 2.825

Chaos auf Zugstrecke zwischen Prag und Dresden

Eine beschädigte Oberleitung sorgt auf der Zugstrecke zwischen Prag und Dresden für Probleme.

Von Michael Heitmann

Prag - Im grenzüberschreitenden Eurocity-Verkehr zwischen Prag, Dresden und Berlin ist es zu erheblichen Verspätungen gekommen.

Auf der Strecke zwischen Dresden und Prag kommt es zu Problemen.  © Robert Michael/dpa

Der Grund sei eine beschädigte Oberleitung bei Roudnice nad Labem in Tschechien, teilte die staatliche Eisenbahn Ceske drahy (CD) mit. Die Beseitigung des Problems könne den ganzen Vormittag in Anspruch nehmen, hieß es.

Die Eurocity-Züge von und nach Deutschland wurden demnach zwischen Prag und Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) über eine andere Strecke umgeleitet, was zu Verspätungen von rund 90 bis 120 Minuten führte.

Andere Zugverbindungen wie etwa die regelmäßige Schnellzuglinie R15 von Prag über Usti nad Labem nach Cheb (Eger) fielen ganz aus.

Für den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Aufgrund von einer beschädigten Oberleitung kommt es auf der Strecke zu Verspätungen und Ausfällen. (Symbolfoto)  © Federico Gambarini/dpa

Den Informationen zufolge hatte ein Güterzug die Oberleitung beschädigt.

Nähere Angaben zum Hergang des Unfalls und zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.

