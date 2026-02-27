Taxifahrerin (†44) von Gast niedergestochen und aus Auto geworfen: Familie nimmt Abschied

Šumperk (Tschechien) - Von der Rückbank aus mit einem Küchenmesser attackiert! Die 44-jährige Taxifahrerin Jaroslava M. ist im tschechischen Šumperk, im Nordosten des Landes, mutmaßlich von einem Fahrgast (38) ermordet worden. Angehörige nehmen Abschied von der Dreifach-Mama.

Eine Mutter von drei Kindern, schonungslos aus dem Leben gerissen: Die 44-jährige Taxifahrerin Jaroslava M. wurde offenbar von einem Fahrgast (38) ermordet. © Bildmontage: Facebook/jarca.*****

"Mit tiefem Schmerz im Herzen" informierten Angehörige über die Trauerfeier am Freitagnachmittag. "Dein Leuchten beschützt weiterhin die drei Kinder, die aus deiner Handfläche entsprungen sind", hieß es in dem Nachruf.

Wie Šumperks Bürgermeister Miroslav Adámek gegenüber der tschechischen Nachrichtenplattform Novinky.cz berichtete, arbeite man nach dem Mord an zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen für Taxifahrer.

Demnach biete die Stadt beispielsweise den Einbau von Schutzscheiben in die Fahrzeuge oder eine Anbindung an das Notrufsystem an, welches direkt mit der Stadtpolizei verbunden sei.

Nach übereinstimmenden Berichten tschechischer Medien, unter Berufung auf Behördenangaben, ereignete sich der Angriff am Dienstagmorgen, dem 17. Februar.

Der 38-jährige Tatverdächtige soll ein Taxi bestellt haben, mit dem Ziel, es zu übernehmen und anschließend Selbstmord zu begehen.