Regierungschef beweist mithilfe eines Globus, dass Erde keine Scheibe ist - und wird ausgelacht

Prag (Tschechien) - Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš (71) hat sich zum besseren Verständnis der aktuellen Weltpolitik einen Globus gekauft.

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš (71) hat sich einen Globus zugelegt, um den Grönland-Konflikt besser verstehen zu können. (Archivfoto) © Sulová Kateøina/CTK/dpa

Im Zuge einer Pressekonferenz am Montag hatte Babiš erklärt, dass er sich einen "schönen, großen Globus" gekauft habe, um genau zu wissen, wo eigentlich Grönland liegt. Für die tschechische Presse ein gefundenes Fressen.

Laut einem Bericht der Zeitung "iDNES" habe der Ministerpräsident dafür gar 15.000 Kronen (rund 617 Euro) geblecht. Diesen Vorwurf der Unwissenheit konnte der 71-Jährige jedoch nicht auf sich sitzen lassen. Am Dienstag bezog er deshalb Stellung.

In einem Beitrag auf Instagram präsentierte er stolz den jüngst erworbenen Globus und erklärte: "Ich unterhalte gerade ein paar Leute und manche Leute lachen mich aus."

Ob seine anschließende Erklärung für den Kauf der Miniatur-Weltkugel allerdings zu weniger Gelächter beitrug, blieb weiterhin fraglich. Vermutlich aber war eher das Gegenteil der Fall.