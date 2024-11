27.11.2024 18:05 9.907 Bekanntes Wahrzeichen in Flammen: Nationaltheater in Brand gesetzt

In dem bekannten Nationaltheater züngelten am heutigen Nachmittag Flammen in einer Garderobe

Von Michael Heitmann Prag (Tschechien) - Am heutigen Nachmittag brannte in dem Prager Nationaltheater eine Garderobe. Die Ursache ist bislang unbekannt. Das Nationaltheater liegt am Ufer der Moldau. © Dušek Tomáš/CTK/dpa Im tschechischen Nationaltheater in Prag ist es zu einem Brand gekommen. Die Flammen brachen in einer Garderobe des Reinigungspersonals aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach knapp einer Stunde wurde der Brand unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert. Die Suche nach etwaigen verdeckten Glutnestern dauerte an. Dazu kam auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Angesichts des historischen Werts des Theatergebäudes aus dem 19. Jahrhundert war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort. Tschechien Korruptionsskandal erschüttert böhmische Gemeinde Auf Bildern war zu sehen, wie schwarzer Rauch aus einem Fenster im obersten Geschoss nach außen drang. Die Feuerwehr setzte Drehleitern und Löschfahrzeuge ein. Mitarbeiter blieben unverletzt Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. © Dušek Tomáš/CTK/dpa Nach Information der Agentur CTK wurden alle Theatermitarbeiter in Sicherheit gebracht. Verletzte wurden nicht gemeldet. Zuschauer befanden sich zum Unglückszeitpunkt nicht in dem Gebäude. Es wurden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Nationaltheater in Prag gilt als bedeutendste Bühne des Landes. Das reich geschmückte Gebäude liegt am Moldau-Ufer. Kurz nach seiner Ersteröffnung 1881 war das neue Nationaltheater einem Feuer zum Opfer gefallen, das Bühne und Zuschauerraum zerstörte. Damals wurde es innerhalb von zwei Jahren wieder aufgebaut. Dazu trug neben der Versicherungssumme auch eine öffentliche Spendensammlung bei.

Titelfoto: Dušek Tomáš/CTK/dpa