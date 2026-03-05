Gespräche laufen: Das könnte sich zwischen Dresden und Prag ändern

Dresden/Prag - Geht's künftig noch öfter mit der Bahn ins günstigere Nachbarland? Zwischen Dresden und Prag ist offenbar ein Stundentakt im Gespräch.

Für die Strecke Prag - Dresden laufen Überlegungen, die ComfortJets häufiger fahren zu lassen. © České Dráhy/PR

Wie das tschechische Verkehrs-Portal "Zdopravy" berichtet, wird seitens der Geschäftsführung von České dráhy (ČD) derzeit über die Bestellung weiterer Zuggarnituren beraten.

"Es ist noch nichts entschieden. Wir prüfen, ob wir für diese Fahrzeuge vor allem im internationalen Verkehr eine ausreichende Auslastung haben werden", sagte der Vorstandsvorsitzende Michal Krapinec gegenüber dem Medium. Das weitere Vorgehen hänge vor allem von den Verhandlungen mit der Deutschen Bahn ab, ergänzte der ČD-Personenverkehrs-Chef Jiří Ješeta.

Zwischen Berlin und Prag werden mittlerweile sämtliche Fahrten durch die neuen ComfortJets abgedeckt. Tagsüber ist die Linie größtenteils im Zweistundentakt unterwegs.

Dabei gestaltet sich die Nachfrage zwischen Deutschland und Tschechien als hoch. Vor allem im Sommer sind die Fernzüge oft ausgebucht. Für die zurückgelegten Kilometer erhält ČD eine Vergütung von der DB.